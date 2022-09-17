У Чугуєві на Харківщині російські обстріли вбили 11-річну дитину

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Російські окупанти 17 вересня атакували ракетами Чугуїв.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під час обстрілу дівчинка 11 років отримала поранення, її госпіталізували. Згодом Синєгубов повідомив, що дитина померла від отриманих травм. Також стало відомо про поранену жінку — її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

За попередніми даними, обстріл пошкодив критичну інфраструктуру, приватний сектор, підприємство й АЗС.