До Індії привезли восьмох гепардів. Ці тварини вимерли у країні 70 років тому

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Reuters

Із нагоди дня народження премʼєр-міністра Нарендри Моді до Індії привезли восьмох гепардів. Після місячного карантину їх випустять у національний парк у центральній Індії.

Про це пише BBC.

Раніше гепарди жили в індійських джунглях, але у 1952 році їх офіційно оголосили вимерлими. Нині з Південної Африки та Намібії до Індії приїдуть щонайменше 20 гепардів. Це перший випадок у світі, коли великих хижаків переміщують з одного континенту на інший, щоб повернути в дику природу.

Перша група тварин — пʼять самок і три самці віком від двох до шести років — 17 вересня прибула з Віндгука у Намібії до індійського міста Гваліор.

Під час трансконтинентальної подорожі на модифікованому пасажирському літаку Boeing 747 тварин супроводжували експерти з дикої природи, ветеринарні лікарі та троє біологів. Із Гваліору гепардів гелікоптером доправили до національного парку Куно у штаті Мадхья-Прадеш, де їх зустріла делегація на чолі з премʼєром Моді.

У парку побудували електрифікований вольєр із 10 відділеннями різного розміру, де тварини перебуватимуть на карантині, перш ніж повернутися в дику природу.

Із кожним гепардом працюватиме спеціальна команда волонтерів. Для відстеження геолокації на всіх тварин наділи супутникові нашийники.