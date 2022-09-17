До Індії привезли восьмох гепардів. Ці тварини вимерли у країні 70 років тому
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Із нагоди дня народження премʼєр-міністра Нарендри Моді до Індії привезли восьмох гепардів. Після місячного карантину їх випустять у національний парк у центральній Індії.
Про це пише BBC.
Раніше гепарди жили в індійських джунглях, але у 1952 році їх офіційно оголосили вимерлими. Нині з Південної Африки та Намібії до Індії приїдуть щонайменше 20 гепардів. Це перший випадок у світі, коли великих хижаків переміщують з одного континенту на інший, щоб повернути в дику природу.
Перша група тварин — пʼять самок і три самці віком від двох до шести років — 17 вересня прибула з Віндгука у Намібії до індійського міста Гваліор.
Під час трансконтинентальної подорожі на модифікованому пасажирському літаку Boeing 747 тварин супроводжували експерти з дикої природи, ветеринарні лікарі та троє біологів. Із Гваліору гепардів гелікоптером доправили до національного парку Куно у штаті Мадхья-Прадеш, де їх зустріла делегація на чолі з премʼєром Моді.
У парку побудували електрифікований вольєр із 10 відділеннями різного розміру, де тварини перебуватимуть на карантині, перш ніж повернутися в дику природу.
Із кожним гепардом працюватиме спеціальна команда волонтерів. Для відстеження геолокації на всіх тварин наділи супутникові нашийники.
- Гепарди є найшвидшими у світі наземними тваринами. Вони здатні розвивати швидкість до 113 км/год. У ХІХ столітті кількість гепардів в Індії скоротилася до двох сотень. Востаннє цю тварину бачили у країні 70 років тому.