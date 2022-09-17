Армія росії обстріляла Миколаївщину. У селі Дмитрівка загинула людина

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О 02:50 17 вересня російські війська обстріляли село Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області. Загинула одна людина.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

За його словами, у селі пошкоджені очисні споруди та електропідстанція. У більшості населених пунктах громади немає світла.

Від 00:10 росіяни завдавали ударів по Очакову, у деяких районах міста зникли світло та вода. Люди не постраждали.

Під постійним вогнем залишаються села Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. О 09:10 16 вересня війська рф обстріляли околицю Мурахівки, о 09:15 під вогнем опинилася околиця станції Березнегувате. Від 00:05 до 00:12 17 вересня обстрілів зазнали околиці селища Березнегувате. Інформацію щодо руйнувань і жертв уточнюють.

О 19:00 16 вересня окупанти обстріляли село Широке Широківської громади та зруйнували нежитлові господарські приміщення. Атака повторилася зранку 17 вересня. Постраждалих серед цивільного населення немає.