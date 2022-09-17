На півдні українська авіація завдала 15 ударів по росіянах, ЗСУ знищили два танки та ліквідували 33 окупантів

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

На півдні України авіація ЗСУ завдала 15 ударів по розташуванню російських окупантів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань. Українські військові знищили 33 військових рф і два танки. Також росіяни втратили 152-мм гаубицю «Мста-Б», 120-мм мобільний міномет і девʼять одиниць авто-бронетехніки.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні «Південь».

Сили оборони України влучили по місцях зосередження живої сили та техніки ворога поблизу Старої Збурʼївки, по пункту управління в Херсоні, по станції радіоелектронної боротьби в Новій Каховці та по альтернативній понтонній переправі поблизу Садового.

Окупанти двічі протягом минулого дня спробували провести штурм за напрямками Правдине — Степова Долина та Архангельське — Іванівка. В обох випадках успіху росіяни не мали, зазнали втрат і відійшли.

Протягом минулої доби росія 4 рази вдарила з авіації по позиціях ЗСУ на півдні та завдала ракетного удару по Криворіжжю. Чотири рази армія рф обстрілювала Нікопольський район.