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Месенджер Telegram випустив оновлення і дозволив входити через Apple ID та Gmail.

Так, користувачі, які часто виходять і входять у свої акаунти, відтепер зможуть отримувати коди для входу на свою електронну пошту та користуватись «Увійти через Apple» або «Увійти через Google».

Також відтепер усім користувачам доступні десятки реакцій — включаючи ті, що раніше були ексклюзивними для Telegram Premium. Передплатники Premium-версії можуть вибирати реакції з нескінченної кількості користувацьких емодзі. Щоб облегшити вибір із тисяч емодзі, тепер вони можуть залишати до 3 реакцій на повідомлення.

Також відтепер Premium-користувачі можуть встановлювати анімовані емодзі-статуси, що показуються поруч із їхнім іменем. Можна буде встановити один із 7 стандартних статусів, що змінюють свій колір в залежності від теми Telegram, або ж вибрати із нескінченної кількості користувацьких емодзі. Щоб це зробити, треба натиснути на значок Premium угорі списку чатів або відкрити налаштування, щоб змінити статус. Далі треба натисну й утримувати емодзі, щоб встановити статус на конкретну тривалість.

Браузер не підтримує відео

Серед інших оновлень: для Android додали нові плавні анімації для відкриття, закриття медіа, також на Android тепер є пріоритет завантажень (можна буде змінити порядок завантажень).