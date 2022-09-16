Суддя Верховного суду Богдан Львов заперечив наявність російського паспорта. На період слідства його позбавили доступу до держтаємниці

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Заступник голови Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов заперечив наявність російського паспорту.

Його позицію Верховний суд оприлюднив 16 вересня.

«Ця інформація дійсності не відповідає та є фейком. Громадянства росії (як і паспорта та податкового номера) не отримував, не мав і не маю», — заявив Богдан Львов і зазначив, що на посаді судді жодного разу не надавав переваги росії чи пов’язаним із нею підприємствам.

Львов повʼязує повідомлення про російський паспорт із тим, що його хочуть прибрати з посади голови суду, «аби полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб». У звʼязку з цим суддя звернувся з заявою до правоохоронних органів.

Голова Верховного суду Всеволод Князєв зазначив, що якщо підтвердиться російський паспорт Львова, то відповідне рішення має ухвалити Вища рада правосуддя, склад якої наразі формується. Князєв додав, що на період проведення розслідувань доступ до державної таємниці Львову призупинили.