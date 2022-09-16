У Японії робота навчили сміятися з жартів

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Inoue et al

Японські науковці створили робота, назвали Ерікою та навчили її сміятися з жартів там, де це доречно.

Про це пише The Guardian.

Команда доктора Кодзі Іноуе з Університету Кіото навчала Еріку сміятися під час швидких побачень. Дослідники записали понад 80 діалогів між студентами університету та роботом, яким дистанційно керували акторки.

Аналізуючи записи цих розмов, вчені визначили три типи сміху: сольний, соціальний та веселий. Ці дані завантажили в систему машинного навчання.

«Почуття гумору» Еріки тестували в чотирьох коротких діалогах — під час них робот ввічливо посміхався або весело реготав, залежно від ситуації. В одному випадку штучний інтелект використав обидва типи сміху.

Поведінку Еріки оцінювали 130 добровольців. Усі вони зазначили, що робот виявляє емпатію, природність, людиноподібність і розуміння.