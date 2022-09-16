Науковці знайшли найдавніше серце на Землі. Йому 380 мільйонів років

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Yasmine Phillips/Curtin University

В Австралії науковці знайшли скам’янілості панцирної риби віком 380 мільйонів років. Всередині збереглося мінералізоване серце, яке надзвичайно добре виглядає як на свій вік.

Про це пише Science Alert.

Серце стародавньої риби мало форму літери S. Воно складалося з двох камер — менша розташована над більшою. За словами дослідників, найдавніше серце на Землі виявилося набагато досконалішим, ніж палеонтологи думали раніше.

«Еволюцію часто вважають серією маленьких кроків, але ці стародавні скам’янілості свідчать про великий стрибок між безщелепними та щелепними хребетними. Ці риби буквально мають серце в роті та під зябрами — так само, як у сучасних акул», — зазначив палеонтолог Кейт Трінайстік з університету Кертіна в Австралії.

Між стародавніми рибами та сучасними акулами виявили ще одну схожість — обидві тварини мають велику печінку, яка дозволяє їм залишатися на плаву.