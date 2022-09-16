«Русская служба BBC»: Російських строковиків відправляють для «оборони» Бєлгородської області

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Міністерство оборони Білорусі / Twitter

Російських військовослужбовців, яких навесні призвали на строкову службу до першого гвардійського мотострілецького полку Таманської дивізії, перекидають з Московської області до Бєлгородської «для захисту державного кордону».

Про це пише «Русская служба ВВС».

Мати одного з військовослужбовців повідомила, що командування полку («майор Нікітін і лейтенант Млявих») повідомило строковикам, що найближчими днями їх відправлять до міста Валуйки, що за 30 кілометрів від російсько-українського кордону.

На початку війни, кажуть родичі солдатів, у цьому полку загинули кілька строковиків, тому їх повернули на російську територію, але не на місце постійної дислокації в Наро-Фомінську, а до Валуйків. Наразі, за словами сестри одного з військових, строковиків хочуть відправити до Бєлгородської області, щоб замінити тих, у кого закінчується термін служби.

Родичі військовослужбовців також заявили, що на солдатів тиснуть, або вони укладали контракт. Тоді їх зможуть відправити в зону бойових дій.