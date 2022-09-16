Perseverance зібрав зразки породи у кратері колишнього озера на Марсі. Її вивчатимуть на Землі

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З початку липня марсохід Perseverance зібрав чотири зразки ґрунту з кратеру колишнього озера на Марсі. Породи свідчать, що в цьому районі планети мільярди років тому могли жити схожі на земні організми.

Про це пише Space.

Марсохід вивчає кратер Джезеро, де раніше було озеро, саме через можливість знайти та рештки живих організмів. За словами одного з учасників команди Perseverance Кена Фарлі, породи з дельти містять найвищу концентрацію органічних речовин серед досліджених під час місії порід. Такі органічні молекули є «будівельними блоками життя».

«Усе це дуже цікаво, оскільки у нас є породи, які було відкладені у придатному для життя середовищі в озері та містять органічні речовини», — зазначив він.

Зокрема, на дні колишнього озера виявили породу, наповнену органічними речовинами, повʼязаними із сульфатами. На Землі сульфатні відкладення можуть містити ознаки життя, які називаються біосигнатурами. Але, за словами вчених, марсіанські сполуки не можна вважати біосигнатурами, оскільки органічні речовини можуть бути створені лише геологічними процесами.

Якщо все піде за планом, зразки, які збирає Perseverance, повернуться на Землю у 2033 році в рамках спільної місії NASA та Європейського космічного агентства (ESA). Тільки-но вони будуть на Землі, учені з усього світу матимуть змогу вивчати їх за допомогою значно кращих технологій, аніж має сам марсохід.