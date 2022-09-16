​​ДБР розслідує обставини аварію за участю військової техніки. Там загинули четверо цивільних

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У Львівській області працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідувати обставини ДТП, через яку загинули четверо людей, зокрема чотирирічний хлопчик.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Аварія сталася 15 вересня приблизно о 20:00. На регульованому перехресті в місті Броди легковий автомобіль зіштовхнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки.

Через зіткнення від отриманих травм на місці аварії загинули троє дорослих та дитина, ще четверо людей потрапили до лікарні. Серед них двоє хлопчиків віком 4 і 8 років.

На місце аварії одразу ж виїхали працівники ДБР. Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини аварії.

ДБР зареєструвало кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння (ч. 2 ст. 415 КК України). Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 10 років.