Ігрову майку Джордана продали за понад $10 мільйонів. Вона побила рекорд футболки Марадони

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Nathaniel S. Butler / Contributor

Майку легендарного баскетболіста Майкла Джордана продали за рекордні $10,1 мільйона.

Про це повідомляє BBC.

У цій майці Джордан брав участь у першій грі фіналу НБА 1998 року. Аукціонний дім Sotheby's заявив, що предмет викликав «відчутний захват» у любителів спорту та колекціонерів. Імʼя переможця аукціону не називається.

Джордана вважають найкращим гравцем в історії баскетболу. Більшу частину своєї карʼєри він провів у «Чикаго Буллз». Хоча «Буллз» і програли згадану гру фіналу НБА проти «Юти Джаз», вони виграли наступні три гри. Після цього «Юта Джаз» знову здобула перемогу, проте в шостій грі Джордан за пʼять секунд до фінальної сирени приніс «Буллз» перемогу і забезпечив свій сьомий і останній титул чемпіона НБА.