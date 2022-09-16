У Кривому Розі стабілізували подачу води після ракетних ударів по греблі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Гонтар Володимир / УНІАН
У Кривому Розі тривають роботи на гідротехнічних спорудах, що зазнали ракетних ударів росіян. У місті вже відновили водопостачання.
Про це повідомив голова Військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Росіяни вночі обстріляли Зеленодольську громаду у Криворізькому районі, обійшлося без постраждалих.
«На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано», — зазначив Вілкул.
Також під удар окупантів потрапив Нікопольський район — із реактивних систем залпового вогню «Град» і важкої артилерії обстріляли Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади.
У Нікополі було три обстріли, росіяни випустили понад 40 снарядів. Поранена 57-річна жінка.
У місті пошкоджені 11 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач. Обстріли спричинили чотири пожежі. Полумʼя вогнеборці вже приборкали.
У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки та магазин. Люди не постраждали.
У Марганецькій та Зеленодольській громадах без постраждалих.