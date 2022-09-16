ОК «Південь»: Росіяни готують на окупованих територіях воєнний злочин для дискредитації ЗСУ

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Окупанти на зайнятих ними територіях готуються здійснити воєнний злочин «під чужим прапором» у період з 17 по 20 вересня.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Щоб завадити здійсненню воєнного злочину «під чужим прапором», мешканцям тимчасово окупованих територій треба врахувати, що необхідно утриматись від відвідування громадських місць у період із 17 по 20 вересня», — заявили в командуванні.

Росіяни готують диверсії з використанням однострою Збройних сил України та державного прапора.