«Схеми» знайшли російський паспорт у судді Верховного суду Богдана Львова

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Заступник голови Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов має російський паспорт. Про це повідомили розслідувачі проєкту «Схеми».

Богдан Львов очолює Касаційний господарський суд із 2017 року. Тоді ж він отримав і посаду заступника голови реформованого Верховного суду, до складу якого увійшла ця господарська палата. У сфері господарського правосуддя Богдан Львов уже давно. Він працював і за Ющенка, і згодом за Януковича — у Вищому господарському суді.

У 2017 році, під час конкурсу до цього суду Львов зазначив у своїй анкеті, що не має громадянства іншої країни. Сам Львов у спілкуванні з журналістом «Схем» заперечив, що в нього є російський паспорт, навіть коли перед ним поклали начебто його заяву щодо отримання російського паспорта у 1999 році. При цьому він визнав, що почерк підписів схожий.

У заяві на отримання громадянства, поданій від імені Львова, підставою для видачі зазначено його посвідчення військовослужбовця, яке Богдан Львов отримав ще при випуску з Червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР, який він закінчив із відзнакою у 1989 році. Також «Схеми» з’ясували, що у жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова, який на той момент вже обіймав посаду судді Вищого господарського суду України, був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку.

Крім цього, через офіційний реєстр нерухомості росії журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею володіють навпіл — теща українського судді та його дружина Інна Львова. Російський паспорт дружини Львов прокоментував так: «Я перепрошую, це особисте питання, не зовсім навіть моє, і ви взагалі мене трошки здивували цією інформацією, тому мені потрібно з цим, мабуть, розібратись більш ретельно».

«Схеми» передали встановлені факти та документи голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

«Закон чітко говорить: набув громадянство іншої держави — втратив статус судді. Громадянин іншої держави не має права бути суддею. Потрібно отримати офіційне підтвердження. Якщо таке є — суддя має втрачати свій статус», — заявив новообраний член Вищої ради правосуддя Роман Маселко.