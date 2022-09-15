Естонія розриває угоду про митне співробітництво з росією

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Уряд Естонії схвалив припинення угоди між Естонією та росією про співпрацю та взаємну допомогу з митних питань.

Про це повідомляє ERR.

Проєкт розпорядження представив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу. За його словами, це важливий крок до того, щоб мінімізувати відносини Естонії зі східним сусідом.

Естонія та росія уклали цей договір у 1997 році. Припинити дію угоди про митне співробітництво можна письмовим повідомленням однієї із сторін, але документ продовжить діяти протягом шести місяців після такого повідомлення.