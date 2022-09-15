CNN: Адміністрація Джо Байдена все ще не схильна до того, аби надати Україні системи ATACMS

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Скриншот / NBC News

Адміністрація президента США Джо Байдена наразі все ще не схильна до того, аби надати Україні тактичні ракетні системи дальнього радіусу дії ATACMS, про які вона запитує місяцями.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів. Адміністрація Байдена все ще вважає, що надання цих систем може бути ескалаційним, оскільки їх можна використати для обстрілу самої росії. Зараз максимальна дальність зброї, яку США надають Україні, становить близько 80 кілометрів.

«Наша оцінка полягає в тому, що зараз їм не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які мають безпосереднє відношення до поточної битви», — сказав журналістам наприкінці серпня заступник міністра оборони Колін Кал. Минулого тижня міністр оборони Ллойд Остін також натякнув, що позиція США з цього приводу не змінилася — українці досягають своїх цілей всередині країни завдяки HIMARS.

Деякі американські військові чиновники також визнали, що системи, які наразі вважаються надто ескалаційними, як, наприклад, літаки F-16, зрештою можуть надати Україні. Але ці джерела попереджали, що таке рішення, ймовірно, буде прийнято в далекому майбутньому і не повʼязане з недавніми успіхами України на Харківщині та півдні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив американській газеті The Wall Street Journal у липні, що його країні потрібні ATACMS, оскільки росія має реактивні системи залпового вогню більшої дальності, а Україна «пройшла випробування» успішним застосуванням HIMARS, який має дальність понад 60 км.