Німеччина пропонує спеціальні виплати для українців, які пережили Голокост

Новини

Німеччина погодила один зі своїх найбільших пакетів фінансових компенсацій євреям, що пережили Голокост, його розмір — $1,2 мільярда. У пакет входить спеціальний фонд у розмірі $12 мільйонів для 8 500 людей, які перебувають в Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

Кошти, які виділять наступного року, в основному допоможуть покрити витрати на медичне обслуговування євреїв. Німеччина також вперше запропонує фінансування освітніх процесів на згадку про Голокост.

«За сімдесят років ми все ще стоїмо в тіні шести мільйонів убитих євреїв. Їхні страждання й досі переслідують єврейський народ та німецький народ», — сказав Гідеон Тейлор, президент Claims Conference.

Учасники переговорів про нові репарації заявили, що рішення про виділення спеціальних коштів для українців, які пережили Голокост, було натхнене бесідами з літніми людьми, яких евакуювали з України з початку війни. Це не вперше, коли Німеччина погоджується на спеціальні виплати, вона також пропонувала спеціальні виплати за Голокост під час пандемії — для покриття витрат на вакцинацію та інші медичні потреби.

Німеччина оголосила про свій перший пакет компенсаційних виплат євреям, які пережили Голокост, у Люксембурзі 1952 року. Це був перший випадок, коли нація, яка зазнала поразки у війні, вирішила виплатити репарації окремим жертвам своєї агресії. З того часу Німеччина регулярно веде переговори з Claims Conference про нові виплати репарацій. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив на заході, що це буде не востаннє, коли країна пропонує компенсацію.