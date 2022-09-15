Один із найтитулованіших тенісистів світу Роджер Федерер оголосив про завершення карʼєри

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Lucian / Flickr

Один із найбільш титулованих тенісистів світу, швейцарець Роджер Федерер оголосив про завершення карʼєри. Кубок Лейвера у Лондоні наступного тижня стане останнім для нього турніром на професійній арені.

Про це Федерер написав у своєму Twitter.

«Як багато хто з вас знає, останні три роки подарували мені проблеми у вигляді травм та операцій. Я багато працював, щоб повернутися до повної спортивної форми. Але я також знаю межі можливостей свого тіла, і останнім часом його послання мені стали зрозумілими. Мені 41 рік. Я зіграв понад 1 500 матчів за 24 роки. Теніс ставився до мене щедріше, ніж я коли-небудь міг мріяти, і тепер я маю зрозуміти, що настав час закінчувати свою змагальну карʼєру», — зазначив він.

Федерер підкреслив, що і надалі гратиме в теніс, але вже не на найвищому професійному рівні, зокрема не братиме участі у турнірах Великого шолому чи якихось інших. Він наголосив, що вважає себе «одним із найщасливіших людей у світі», бо мав особливий талан грати в теніс на такому рівні, про який ніколи не мріяв, і так довго, як вважав можливим.

Роджер Федерер грає в теніс на професійному рівні з 1999 року. З 2004 року, коли він став першою ракеткою світу, Федерер стабільно виборював різні нагороди. Він 20 разів перемагав на турнірах Великого шолому та шість разів ставав чемпіоном Підсумкового турніру ATP. У 2008 році Федерер також отримав золоту медаль на Олімпійських іграх у Пекіні у парному розряді, а на Олімпіаді 2012 року — срібну медаль в одиночному розряді. Загалом він виграв 111 турнірів ATP (з них 103 в одиночному розряді). Федерер був першою ракеткою протягом 310 тижнів (зокрема 237 тижнів поспіль, що залишається непобитим рекордом).