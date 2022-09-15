Власник компанії Patagonia вирішив передати її на благодійність. Увесь прибуток піде на боротьбу зі зміною клімату

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Flickr / Kosuke Fujikura

Власник американської компанії Patagonia, яка виготовляє та продає одяг по всьому світу, Івон Шуїнар вирішав передати її в управління благодійному фонду. Увесь прибуток компанії витрачатимуть на боротьбу зі зміною клімату.

Про це пише BBC.

Шуїнар заявив, що за нової структури його бізнесу будь-який прибуток, який не йтиме на реінвестування самої компанії, направлятиметься на благодійність. Він оцінює цю суму в $100 мільйонів щороку, залежно від стану компанії.

«Незважаючи на неосяжність, ресурси Землі не безмежні, і ясно, що ми вичерпали їхні межі», — сказав бізнесмен. Раніше його бізнес жертвував 1% річного прибутку на допомогу екологічним організаціям, але тепер Шуїнар хоче жертувати ще більше.

Він сказав, що спочатку розглядав можливість продати Patagonia та пожертвувати гроші на благодійність чи зробити компанію публічною. Але обидва варіанти означали б відмову від контролю над бізнесом.

Patagonia продає туристичний та інший верхній одяг у понад 10 країнах. Вона була заснована в 1973 році, її передбачувана виручка цього року становить $1,5 мільярда, тоді як власний капітал Шуїнара оцінюють в $1,2 мільярда.