За добу ЗСУ знищили 200 окупантів і 60 одиниць ворожої техніки

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Каміла Грабчук / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. На 204-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 53 850 осіб, з них 200 — за останню добу.

Також окупанти втратили 60 одиниць техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.