Новини

Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

Для утримання захоплених територій російські окупанти зміцнюють першу лінію оборони в Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Противник переміщає резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, виведених із Харківського напрямку.

Однак Силам оборони вдалося порушити логістику забезпечення окупанів. Через це росіяни мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Українські військові продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

За минулу добу авіація ЗСУ завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили та техніки ворога. А підрозділи Протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.