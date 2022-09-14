Премʼєр-міністр Швеції Магдалена Андерссон визнала поразку на виборах і подає у відставку

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Премʼєр-міністр Швеції Магдалена Андерссон визнала поразку на парламентських виборах та оголосила про намір подати у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

Голоси ще остаточно не підрахували, але Андерссон сказала, що результати показали, що переміг правий блок.

«У парламенті вони мають перевагу в одне або два місця. Це невелика більшість, але це більшість, тому завтра я вимагатиму моєї відставки з посади премʼєр-міністра, а відповідальність за цей процес буде передано спікеру та парламенту. Це буде жорсткий і складний парламентський термін, але уряд, який керуватиме Швецією, матиме гарну відправну точку», — заявила Магдалена Андерссон.

У четвер, 15 вересня, вона звернеться до спікера парламенту з проханням звільнити її з посади премʼєр-міністра. Кандидат на цю посаду — лідер Помірної коаліційної партії Ульф Крістерссон. «Тепер я почну роботу з формування нового уряду, який зможе виконувати завдання, уряду для всієї Швеції та всіх громадян», — сказав він журналістам.

Попередньо соціал-демократи виходять на перше місце з 30,4% голосів. На другому — ультраправі «Шведські демократи» (20,6%), а на третьому — Поміркована партія (19,1%).

Головною особливістю виборів став успіх «Шведських демократів» — ультраправої партії, яка називає свою ідеологію націоналістичною і соціально-консервативною. Вона виступає за збереження справжніх шведських традицій і посилення моралі в суспільстві, традиційний сімейний лад та за проведення «відповідальної» імміграційної політики, суттєве скорочення кількості біженців, обмеження можливостей вʼїзду в Швецію родичів іммігрантів, що вже перебувають у країні.