ЗСУ взяли під вогневий контроль всю територію Херсонщини. Росіяни згортають підготовку до «референдуму»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українські військові взяли під повний вогневий контроль усю територію Херсонщини. Тим часом росіяни в Херсоні почали згортати підготовку до «референдуму».

Про це на брифінгу повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

«Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки що рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах», — заявила вона.

За її словами, на Херсонщині немає такої інформаційної відкритості через місцевість. Там дуже багато степів, річок і каналів, тому оприлюднення будь-якої інформації може дуже зашкодити українським військовим. До того ж багато територій росіяни замінували.

«Ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємось і тіснимо росіян — це дуже їх деморалізує», — підкреслила Гуменюк.

Вона також розповіла, що прорив українських військ на сході дуже сильно понизив моральний дух окупантів. Вони не бачать для себе перспектив подальшої участі у війні та хочуть або повернутися додому, або здатися в полон. Також росіяни почали згортати підготовку до «референдуму».

«Кардіограма» їхнього пульсу і потуг до цього референдуму досить така, незрозуміла навіть — пацієнт живий чи мертвий. Тому що вони то повністю закривають цю тему, то відкривають її на догоду своєму керівництву кремлівському. Ми наразі відстежуємо, що їхня робота з цього напрямку згорнута, складена в коробки та евакуюється на лівий берег», — пояснила Гуменюк.