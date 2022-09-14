Росія зруйнувала 90% потужностей вітроенергетики України

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Російське вторгнення в Україну зруйнувало 90% потужностей вітроенергетики — вони виведені з експлуатації.

Про це повідомляється в дослідженні аналітичного центру з відновлюваних джерел енергії REN21 та Європейської економічної комісії ООН, пише агентство Bloomberg.

Також росіяни вивели з ладу 30% потужностей сонячної енергетики в Україні.

До 24 лютого Україна досягла найбільшого приросту сонячної та вітрової енергетики серед 17 країн Центральної Азії та Південно-Східної Європи, додавши 8,3 ГВт потужностей у період з 2017 до 2021 року.

Виконавчий директор REN21 Рана Адіб наголосив, що росія та її діяльність підривають виробництво відновлюваної енергії.

«Водночас це проливає світло на переваги швидкого переходу до енергетики та може спричинити сплеск установок відновлюваних джерел енергії в регіоні», — зазначив він.