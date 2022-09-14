FT: ООН веде переговори з Україною та росією про розблокування поставок російських добрив

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Організація Обʼєднаних Націй веде переговори з росією та Україною щодо поставок добрив, зокрема аміаку.

Про це пише Financial Times.

Війна зумовила значне підвищення цін на добрива. Представники ООН, за даними видання, ведуть переговори щодо відновлення роботи трубопроводу для транспортування аміаку з росії до чорноморського узбережжя України.

Зазначається, що ця пропозиція є частиною угоди, обіцяної путіну в обмін на розблокування українських портів для експорту зерна. Це дозволить російському аміаку використовувати той самий морський коридор, яким зараз перевозять зерно.

У разі успіху така угода дозволить щороку постачати з росії 2 мільйони тонн аміаку вартістю близько $2,4 мільярда за поточними цінами. Учасники переговорів сподіваються, що це допоможе вгамувати глобальну продовольчу кризу, а також зміцнить чинну угоду щодо експорту зерна.

Аміак є ключовим компонентом у виготовленні добрив. За даними дослідницької компанії ICIS, до вторгнення в Україну частка росії у поставках аміаку морем становила 20%. Ціни на добрива зросли більш ніж удвічі, частково через те, що поставки трубопроводом «Самара — Одеса» в лютому зупинили. За даними постачальника даних Argus Media, трубопровід транспортував майже 2,3 мільйона тонн російського аміаку на рік.