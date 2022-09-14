У Британії майже 5 тисяч бійців ЗСУ пройшли військову підготовку

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Приблизно пʼять тисяч військовослужбовців ЗС України вже пройшли базову загальновійськову підготовку на території Великої Британії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та власне Сполученого Королівства навчання успішно завершили майже 5 тисяч наших військовослужбовців. Вони здобули базові знання, уміння та навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включно з веденням наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості», — розповіла пресслужба.

Також найближчим часом планується розширити операцію INTERFLEX, зокрема започаткувати навчальний курс із підготовки молодших командирів військових частин і підрозділів Збройних сил України.

Загалом британці навчають 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч бійців.