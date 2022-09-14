Росіяни можуть вдарити по котельнях та електростанціях Миколаєва. Влада закликає обходити ці обʼєкти

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

Російські окупанти 14 вересня можуть завдати ударів по обʼєктах теплової та електричної генерації в Миколаєві.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він закликав мешканців міста триматися якнайдалі від критичної інфраструктури та стежити за сигналами повітряної тривоги.

У ніч проти 14 вересня Миколаїв потрапив під масований обстріл з боку росіян, унаслідок чого загинули дві людини, ще троє дістали поранення.

Ракети С-300 пошкодили навчальний заклад, обʼєкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля девʼяти- та пʼятиповерхівки.

Також унаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та загорілася автівка.