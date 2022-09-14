За добу ЗСУ знищили 350 окупантів і 64 одиниці ворожої техніки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. На 203-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 53 650 осіб, з них 350 за останню добу.
Крім того окупанти втратили 64 одиниці техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
- Сили оборони України від початку контрнаступу у вересні звільнили уже понад 8 тисяч квадратних кілометрів. На половині з цих територій ще тривають стабілізаційні заходи.