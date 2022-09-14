За добу ЗСУ знищили 350 окупантів і 64 одиниці ворожої техніки

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. На 203-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 53 650 осіб, з них 350 за останню добу.

Крім того окупанти втратили 64 одиниці техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.