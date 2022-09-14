Росіяни вночі обстріляли Нікополь і Миколаїв. Пошкоджені будинки та лінії електропередач

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У ніч на середу, 14 вересня, російські війська масовано обстріляли Миколаїв і Нікопольський район Дніпропетровщини — пошкоджені житлові будинки, газопроводи та лінії електропередач.

Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Після першої години ночі Миколаїв масово обстріляли. Пошкодження отримали, зокрема, житлові будинки», — написав мер.

За його словами, наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. Деякі вулиці розчищають для проїзду громадського транспорту. Інформація про наслідки обстрілу опрацьовується.

Водночас Резніченко повідомив, що Нікополь атакували двічі.

«У місті пошкоджені до 20 будинків, кілька газопроводів і ліній електропередач. Без світла залишилися майже 3 000 сімей. Частину вже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі», — повідомив голова ОВА.

За його словами, війська рф також стріляли по Нікопольській та Марганецькій громадах із важкої артилерії, загалом випустили 75 снарядів. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які залишилися без води через російські обстріли напередодні ввечері, тривають відновлювальні роботи, додав Резніченко. В інших районах ніч минула без обстрілів.