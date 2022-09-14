У Парижі для економії енергії зменшать освітлення Ейфелевої вежі

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У столиці Франції Парижі презентували план енергозбереження для економії енергії перед зимовим періодом. Один із заходів передбачає скорочення часу, протягом якого підсвічуватимуть Ейфелеву вежу.

Про це пише BFTM TV.

За словами мера міста Анн Ідальго, підсвічування памʼятки в центрі Парижа вимикатимуть не о першій годині ночі, як зазвичай, а о 23:45.

Також з 23 вересня о 22:00 вимикатимуть ілюмінацію будівлі мерії Парижу та районних органів влади, вежі Сен-Жак, муніципальних музеїв. У міських басейнах температуру води знизять на один градус — до 26 °C.

Крім того, заходи економії включають зниження денної температури опалення громадських будівель на один градус (до 18 °C) — за винятком будинків для людей похилого віку і дитячих садків. Уночі громадські будівлі прогріватимуться щонайбільше до 12 °С.