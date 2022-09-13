The Washington Post: Росія витратила мільйони доларів на таємну глобальну політичну кампанію у світі

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Росія витратила мільйони доларів на таємну глобальну політичну кампанію у світі — вона формувала за кордоном політичні інтереси, які відповідають інтересам кремля.

Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на огляд розвідки, який Адміністрація президента США Джо Байдена замовила цього літа.

Так, з 2014 року росія таємно направила щонайменше $300 мільйонів іноземним політичним партіям і політикам у понад два десятки країн, намагаючись сформувати і впливати на політичні події за межами своїх кордонів. Загалом москва планувала витратити ще сотні мільйонів доларів у рамках своєї таємної кампанії з послаблення демократичних систем і просування глобальних політичних сил, які вважалися такими, що відповідають інтересам кремля.

Повʼязані з кремлем сили також використовували підставні компанії, аналітичні центри та інші засоби для впливу на політичні події, іноді на користь ультраправих груп. У звіті фігурують прізвища, зокрема «кухаря путіна» Євгенія Пригожина та бізнесмена Олександра Бабакова.

Високопоставлений чиновник США розповів, що адміністрація вирішила розсекретити деякі з висновків перевірки, намагаючись протидіяти здатності росії впливати на політичні системи в країнах Європи, Африки та інших країнах. Чиновник також вказав на одну азіатську країну, де російський посол нібито передав мільйони доларів готівкою кандидату в президенти.