Війська росії обстріляли Оріхів з РСЗВ. Під завалами будинку загинула жінка

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Пресслужба Запорізької ОДА

Російська армія вдарила по місту Оріхів у Запорізькій області з реактивних систем залпового вогню. Під обстрілом загинула жінка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Сьогодні в Оріхові під час ворожого обстрілу загинула 84-річна Ніна Іванівна», — написав Старух.

Пресслужба Запорізької ОДА

Російські снаряди вщент зруйнували будинок жінки. Рятувальники знайшли її тіло під завалами.