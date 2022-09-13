Війська росії обстріляли Оріхів з РСЗВ. Під завалами будинку загинула жінка
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- Анна Холоднова
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Пресслужба Запорізької ОДА
Російська армія вдарила по місту Оріхів у Запорізькій області з реактивних систем залпового вогню. Під обстрілом загинула жінка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
«Сьогодні в Оріхові під час ворожого обстрілу загинула 84-річна Ніна Іванівна», — написав Старух.
Російські снаряди вщент зруйнували будинок жінки. Рятувальники знайшли її тіло під завалами.