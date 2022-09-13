Мінкультури: Народних артистів, які підтримують росію або мовчать про війну, позбавлять звання

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Народних артистів України, які замовчують або підтримують російську агресію, позбавлять цього звання.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі «з гордістю» користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені», — наголосив Ткаченко.

Він додав, що Мінкультури уже працює над поправками до законів України.