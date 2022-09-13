МВФ виділив Україні додаткову підтримку на суму $1,4 мільярда
- Автор:
- Анна Холоднова
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Giorgio Trovato / Unsplash
Міжнародний валютний фонд виділив Україні $1,4 мільярда додаткової підтримки.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter.
У телефонній розмові президент обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою майбутню співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України. Також Зеленський подякував директорці Міжнародного валютного фонду за виділену допомогу.
- 10 вересня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час 17-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) заявив, що Міжнародний валютний фонд зараз «пробуксовує» у підтримці України.