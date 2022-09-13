МВФ виділив Україні додаткову підтримку на суму $1,4 мільярда

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Giorgio Trovato / Unsplash

Міжнародний валютний фонд виділив Україні $1,4 мільярда додаткової підтримки.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter.

У телефонній розмові президент обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою майбутню співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України. Також Зеленський подякував директорці Міжнародного валютного фонду за виділену допомогу.