Естонія передала ЗСУ мобільний шпиталь

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Естонія передала Збройним силам України найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних.

Про це 13 вересня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Так, до Києва приїхав його естонський колега Ханно Певкур і передав ключі від мобільного шпиталю.