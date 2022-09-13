Кім: На Миколаївщині готують теплі пункти видачі води та бурять нові свердловини

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

Напередодні зими в Миколаївській області готують пункти видачі води в теплих приміщеннях.

Про це розповів голова Миколаївської області Віталій Кім в YouTube-проєкті «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО».

«Ми додатково робимо свердловини та джерела води, ми її розвозимо, ремонтуємо інфраструктуру питної води та каналізації, оскільки збільшилася кількість аварій через якість води», — сказав Кім.

Крім того, за його словами, в області готують «матеріальний резерв», закуповуючи паливо та теплі речі, опалювачі тощо. «Опалювальна система готова. Єдиний ризик вбачаємов тому, що держава-терорист навмисне обстрілюватиме критичну інфраструктуру. Така загроза є, ми готуємося ремонтувати», — пояснив Кім.