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В Офісі президента оприлюднили проєкт міжнародних гарантій безпеки для України. Що вони передбачають?

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Міністерство оборони України

В Офісі президента України оприлюднили проєкт міжнародних гарантій безпеки України. Над розробкою документу працювала група експертів на чолі з головою ОП Андрієм Єрмаком і колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Про це пише пресслужба ОП.

Група розробила рекомендації для країн світу щодо гарантій безпеки, які прагне отримати Україна, щоб унеможливити нову агресію та зобовʼязати світ підтримати Україну та її армію в разі нападу.

В ОП наголошують, що ці гарантії не замінюють Україні рух до членства в ЄС і НАТО. Ставши членом Євросоюзу, Україна матиме змогу користуватися пунктом про взаємну оборону ЄС, а ставши членом НАТО — пунктом про колективну оборону Альянсу.

До цього країни світу мають надати Україні чіткі гарантії, які будуть обовʼязковими для виконання в разі нової агресії.

Ось ключові рекомендації цього документу:

Для захисту Україна в довгостроковій перспективі потребуватиме потужних сил швидкого реагування, масштабних програм навчання українських військових, сучасних оборонних систем, значних сил Тероборони та доступу до програм фінансування Євросоюзу.

Країни, які погодяться стати гарантами безпеки України, візьмуть на себе зобовʼязання:

Також Україна наголошує, що ці гарантії мають бути безстроковими та поширюватися на всю територію країни в її міжнародно визнаних кордонах.