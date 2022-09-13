В Офісі президента оприлюднили проєкт міжнародних гарантій безпеки для України. Що вони передбачають?

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Міністерство оборони України

В Офісі президента України оприлюднили проєкт міжнародних гарантій безпеки України. Над розробкою документу працювала група експертів на чолі з головою ОП Андрієм Єрмаком і колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Про це пише пресслужба ОП.

Група розробила рекомендації для країн світу щодо гарантій безпеки, які прагне отримати Україна, щоб унеможливити нову агресію та зобовʼязати світ підтримати Україну та її армію в разі нападу.

В ОП наголошують, що ці гарантії не замінюють Україні рух до членства в ЄС і НАТО. Ставши членом Євросоюзу, Україна матиме змогу користуватися пунктом про взаємну оборону ЄС, а ставши членом НАТО — пунктом про колективну оборону Альянсу.

До цього країни світу мають надати Україні чіткі гарантії, які будуть обовʼязковими для виконання в разі нової агресії.

Ось ключові рекомендації цього документу:

Україна має право на захист відповідно до статті 51 Статуту ООН. Для цього їй потрібні ресурси для утримання великої армії, яка буде здатна дати відсіч агресору, особливо росії.

Для цього Україні потрібні багаторічні інвестиції в її обороноздатність, у створення оборонно-промислового комплексу, у підготовку українських військових. Також важливою є співпраця із союзниками у сфері розвідки та передачі інформації.

Гарантії безпеки мають бути обовʼязковими для виконання і можуть бути укладені як двосторонні договори між Україною та іншими країнами. Але в результаті всі вони мають бути обʼєднані в єдиний Київський безпековий договір.

Договір має обʼєднати основну групу країн-союзників і Україну: США, Велику Британію, Канаду, Польщу, Італію, Німеччину, Францію, Австралію, Туреччину, а також країни Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи. До ширшої групи можуть також бути залучені Японія, Південна Корея та інші країни, які підтримають набір невійськової допомоги, зокрема введення санкцій проти агресора.

Для захисту Україна в довгостроковій перспективі потребуватиме потужних сил швидкого реагування, масштабних програм навчання українських військових, сучасних оборонних систем, значних сил Тероборони та доступу до програм фінансування Євросоюзу.

Країни, які погодяться стати гарантами безпеки України, візьмуть на себе зобовʼязання:

надавати фінансову допомогу;

фінансувати відбудову України;

передавати технології та зброю;

координувати між собою військові поставки;

проводити навчання української армії;

співпрацювати у сфері кіберзахисту та розвідки.

Також Україна наголошує, що ці гарантії мають бути безстроковими та поширюватися на всю територію країни в її міжнародно визнаних кордонах.