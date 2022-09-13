У Британії рекордно скоротився рівень безробіття через низькі зарплати

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Carl Court / Staff

У другому кварталі рівень безробіття у Великій Британії скоротився до 3,6%, що є найнижчим показником з 1974 року.

Про це пише ВВС із посиланням на дані Управління національної статистики (ONS).

Однією із причин зниження рівня безробіття є збільшення кількості людей, які більше не шукають роботу, а тому не враховуються у статистиці безробітних. Рівень неактивності зріс до 21,7% — це найвищий показник з 2017 року.

Британці перестали шукати роботу через низькі темпи зростання зарплатні, що не відповідає рівню інфляції.

Середнє зростання заробітної плати у приватному секторі з травня по липень становило 6%, у державному секторі — 2%. За даними ONS, це найбільша різниця у зростанні зарплат між приватним і державним сектором за всю історію ведення статистики, за винятком періоду пандемії.

Тимчасова відмова британців шукати нову роботу створила дефіцит робочих рук у країні. Наразі у Британії відкрито 1,2 мільйона вакансій, але інтерес до них значно впав.