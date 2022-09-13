У Чорному морі росіяни тримають напоготові понад 30 крилатих ракет
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Чорному морі поблизу узбережжя Криму маневрують 12 бойових російських кораблів, серед яких чотири носії понад 30 крилатих ракет «Калібр».
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Враховуючи імовірну активізацію агресії окупантів щодо цивільних обʼєктів та інфраструктури, громадян закликають бути пильними та дотримуватися алгоритму дій під час повітряної тривоги.
Якщо лунає сирена повітряної тривоги необхідно:
- Увімкнути телебачення або радіо. Інформація звучатиме через офіційні канали протягом 5 хвилин після сирен.
- Зосередитися, прослухати повідомлення та виконувати почуті інструкції. Залишити теле- і радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша інформація.
- Повідомити про почуте родичам, сусідам чи знайомим, за необхідності надати їм допомогу.
- Після почутих сигналів негайно перейти до укриття.