У Чорному морі росіяни тримають напоготові понад 30 крилатих ракет

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У Чорному морі поблизу узбережжя Криму маневрують 12 бойових російських кораблів, серед яких чотири носії понад 30 крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Враховуючи імовірну активізацію агресії окупантів щодо цивільних обʼєктів та інфраструктури, громадян закликають бути пильними та дотримуватися алгоритму дій під час повітряної тривоги.

Якщо лунає сирена повітряної тривоги необхідно: