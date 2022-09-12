У Франції росіянин побив двох жінок з Ізюму через українську музику. Посольство взяло справу під особливий контроль

Новини

Volodymyr Kogutyak/Facebook

У французькому муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен невідомий чоловік напав на двох жінок з Ізюму, які слухали українську музику.

Про це повідомив віцепрезидент Обʼєднання українців Франції Володимир Когутяк у Faсebook. Він оприлюднив фото постраждалих.

«Вчора в 22:30 у Рокбрюн-Кап-Мартен двох українських дівчат побили росіяни, за те що вони слухали українську музику. На цей момент, злочинців ще не знайшли», — написав він.

За даними місцевого видання Monaco-Matin, постраждалі — Аліна та її мати Олена — виїхали з міста Ізюм Харківської області до Франції 19 квітня. Аліна стверджує, що нападник був росіянином.

«Коли він заговорив, ми зрозуміли», — розповіла жінка.

У Міністерстві закордонних справ України уже відреагували на цей злочин. Посольство взяло цю справу на особливий контроль.

«Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують звʼязок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані», — наголосив речник українського МЗС Олег Ніколенко.