Огляд подій 12 вересня: ЗСУ продовжують наступ на Харківщині та Херсонщині, а на Донеччині триває евакуація дітей

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Україна здобуває «рішучу перемогу» в битві з російськими окупантами за Харківську область. Таку оцінку дав американський Інститут вивчення війни (ISW) з огляду на останні успіхи Сил оборони України у контрнаступі.

За минулу добу на південному фронті російсько-окупаційні війська втратили: 40 солдатів, 4 танки, 4 одиниці броньованої техніки, 3 самохідні гаубиці «Мста-С», склад боєприпасів у Каховці. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

На Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу українських Сил оборони окупанти намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій. Частина з них намагається перейти кордон з рф і виїхати на територію Бєлгородської області. Під час втечі рашисти займаються масовим мародерством. Про це повідомляє українська розвідка.

Вночі росіяни били з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах. Під вогнем були Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Обійшлося без загиблих та поранених. Понівечено будинки та газогін. Близько 00:40 росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Чотири ракети С-300 поцілили в технічні будівлі одного з обʼєктів інфраструктури на околицях міста. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Основʼянського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік. Загалом поранення отримали шестеро людей, у тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження. Стан ще чотирьох поранених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетний терор рф по обʼєктах енергетичної інфраструктури України. Глава МЗС вважає, що путін взимку планує активніше застосовувати таку тактику. Кулеба вважає, що тепер путін має отримати «жорстку відповідь», а росія має бути визнана державою-спонсором тероризму.

На Донеччині безперервно триває процес евакуації дітей. Нині в області залишається понад 36 тисяч дітей. Про це на брифінгу повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зауважив, що особливу увагу в області приділяють евакуації дітей, які залишаються в дитячих будинках сімейного типу.

Від моменту вторгнення в Україну росія втратила щонайменше 5 800 одиниць військової техніки. Про це повідомив проєкт незалежних дослідників Oryx.

Від 24 лютого Україна отримала від міжнародних партнерів майже $18 мільярдів пільгового фінансування. Серед ключових донорів — Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Японія, Франція, Італія.

Греція не передаватиме Україні зенітно-ракетні комплекси С-300. Грецький премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що будь-яка підтримка України не повинна послаблювати оборону його країни. Крім того, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт знову відхилила прохання поставити Україні бойові танки.