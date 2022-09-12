Apple випустила операційну систему iOS 16. Що там нового?
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Компанія Apple 12 вересня випустила мобільне програмне забезпечення нового покоління iOS 16.
Про це пише CNN.
Серед найбільш очікуваних змін — можливість редагувати нещодавно надіслані iMessages і скасовувати їх. Також повідомлення можна позначати як непрочитані, щоб переглянути пізніше.
Співрозмовники зможуть отримати сповіщення про те, що повідомлення було відредаговано або видалено — ця функція працюватиме, якщо на всіх гаджетах встановити iOS 16. Apple раніше заявляла, що це одна з найбільш затребуваних функцій серед користувачів.
Ще однією новинкою iOS 16 є інтерактивний екран блокування. Тепер він містить власні шрифти, нові фотоефекти, персоналізовані шпалери та віджети з календарними подіями, будильниками, сповіщеннями Apple Watch Activity і погодою. Також на заблокованому екрані відображатимуться поточні дії, такі як маршрут поїздки Uber, оновлення у грі або процес доставки їжі.
Відтепер користувачі мають можливість створити кілька екранів блокування з різними фонами, які можна перемикати протягом дня. Сповіщення тепер зʼявлятимуться внизу екрана.
Оновлене програмне забезпечення працює з будь-якою моделлю iPhone, починаючи з iPhone 8, випущеного у 2017 році.
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