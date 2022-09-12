Уряд дозволив реєструвати авто онлайн

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Кабінет міністрів України дозволив замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію або перереєстрацію авто онлайн.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драпʼятого, це можна буде зробити через Електронний кабінет водія або портал «Дія». Окремо автовласники зможуть у зручний для себе час замовити експертне дослідження автівки та отримати відповідний висновок, який буде дійсний протягом 10 днів.

Постанова Кабміну набуде чинності через три місяці з дня її опублікування. Протягом цього часу Головний сервісний центр МВС разом із Мінцифри готуватимуть технічні можливості для цього.

«Слід зауважити, що після впровадження відповідних нововведень громадяни матимуть змогу робити вибір між отриманням послуг онлайн і традиційно (у сервісному центрі МВС)», — зазначив заступник голови МВС.