Українські кіберфахівці заблокували 2 400 російських ресурсів та показали звернення Зеленського у Криму

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Пресслужба Офісу президента України

Українська IT-армія за два тижні паралізувала 2 400 російських онлайн-ресурсів та показала привітання президента України Володимира Зеленського у Криму.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Кібератака вивела з ладу великі пропагандистські російські медіа — Rambler, Газета.Ru, МК. Також українські хакери показали на центральних телеканалах Криму привітання з 1 вересня від президента України.

Кіберфахівці IT-армії заблокували сайти найбільших та найважливіших банків рф: Газпромбанку, Московського КредитБанку, Совкомбанку. Росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом. Оптові та роздрібні продавці молочної продукції з росії також були вимушені вручну опрацьовувати документи. Крім того, українці призупинили роботу найбільшого онлайн-майданчика з продажу автомобілів та запчастин в рф — Дром.