У ЗСУ підтвердили звільнення пʼяти населених пунктів на Херсонщині. За два тижні вони звільнили 500 квадратних кілометрів

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Getty Images / «Бабель»

У Збройних силах України підтвердили, що за останні два тижні звільнили пʼять населених пунктів у Херсонській області. Йдеться про Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку.

Про це на брифінгу розповіла речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

За її словами, українські військові наступають на різних напрямках і просунулися від кількох до десятків кілометрів вглиб окупованої території.

«Там зачищена територія і зараз тривають ще додаткові заходи, але населення цих населених пунктів вже повністю під юрисдикцією України», — наголосила вона.

Однак Гуменюк підкреслила, що там досі небезпечно, обстріли тривають, а росіяни замінували багато територій.

Загалом за два тижні українські військові на Херсонщині знищили понад 1 800 окупантів та понад 500 одиниць бронетехніки. Крім цього, були знищені два літаки та два гелікоптери.