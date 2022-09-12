У ЗСУ підтвердили звільнення пʼяти населених пунктів на Херсонщині. За два тижні вони звільнили 500 квадратних кілометрів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
У Збройних силах України підтвердили, що за останні два тижні звільнили пʼять населених пунктів у Херсонській області. Йдеться про Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку.
Про це на брифінгу розповіла речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк.
За її словами, українські військові наступають на різних напрямках і просунулися від кількох до десятків кілометрів вглиб окупованої території.
«Там зачищена територія і зараз тривають ще додаткові заходи, але населення цих населених пунктів вже повністю під юрисдикцією України», — наголосила вона.
Однак Гуменюк підкреслила, що там досі небезпечно, обстріли тривають, а росіяни замінували багато територій.
Загалом за два тижні українські військові на Херсонщині знищили понад 1 800 окупантів та понад 500 одиниць бронетехніки. Крім цього, були знищені два літаки та два гелікоптери.
- 29 серпня ЗСУ розпочали військову операцію на Херсонщині, яку в ЗМІ назвали контрнаступом. Імовірно, це підготовча операція до звільнення окупованих територій півдня. Операції передували масовані удари по мостах, складах і штабах окупантів.