Нова Зеландія скасувала майже всі коронавірусні обмеження. Вони були одними з найжорсткіших у світі

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Bernard Spragg. NZ / Flickr

У Новій Зеландії з 12 вересня скасовуються майже всі коронавірусні обмеження, які були запроваджені понад два роки тому. Зокрема, у країні більше не буде обовʼязкового маскового режиму.

Про це пише Reuters.

Премʼєр-міністр країни Джасінда Ардерн підкреслила, що настав час перегорнути сторінку управління державою під час пандемії і жити без надзвичайних заходів.

«Нарешті замість того, щоб відчувати, що COVID-19 диктує, що відбувається з нами, нашим життям і нашим майбутнім, ми повертаємо собі контроль», — сказала вона.

У країні скасовуються всі вимоги щодо носіння масок. Вони лишаються обовʼязковими лише в лікарнях та в будинках для літніх людей. Тепер люди з позитивним тестом мають перебувати на карантині сім днів, а от для контактних осіб хворого карантин не потрібен.

Також скасували обовʼязкову вакцинацію. З 26 вересня роботодавці самі вирішуватимуть, чи пускати на роботу невакцинованих людей. Крім цього, скасували будь-які обмеження на вʼїзд туристів.