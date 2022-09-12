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ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів. За час війни росіяни втратили вбитими майже 53 тисячі військових

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. На 201-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 52 950 осіб, зокрема 300 за останню добу.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до 12 вересня:

Найбільших втрат противник зазнав минулої доби на Криворізькому та Донецькому напрямках, уточнили в Генштабі.