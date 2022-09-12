ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів. За час війни росіяни втратили вбитими майже 53 тисячі військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. На 201-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 52 950 осіб, зокрема 300 за останню добу.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до 12 вересня:
- танків — 2 168 одиниць (+14);
- бойових броньованих машин — 4 640 (+23);
- артилерійських систем — 1 269 (+6);
- РСЗВ — 311;
- засобів ППО — 162;
- літаків — 243 (+1);
- вертольотів — 213;
- автотехніки та автоцистерн — 3 463 (+16);
- кораблів/катерів — 15;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 903 (+1);
- спецтехніки — 117;
- крилатих ракет — 216.
Найбільших втрат противник зазнав минулої доби на Криворізькому та Донецькому напрямках, уточнили в Генштабі.