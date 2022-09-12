ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів. За час війни росіяни втратили вбитими майже 53 тисячі військових

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. На 201-й день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 52 950 осіб, зокрема 300 за останню добу.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до 12 вересня:

танків — 2 168 одиниць (+14);

бойових броньованих машин — 4 640 (+23);

артилерійських систем — 1 269 (+6);

РСЗВ — 311;

засобів ППО — 162;

літаків — 243 (+1);

вертольотів — 213;

автотехніки та автоцистерн — 3 463 (+16);

кораблів/катерів — 15;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 903 (+1);

спецтехніки — 117;

крилатих ракет — 216.

Найбільших втрат противник зазнав минулої доби на Криворізькому та Донецькому напрямках, уточнили в Генштабі.