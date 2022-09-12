На виборах у Швеції перемагає блок правих партій

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Блок правих партій перемагає на парламентських виборах у Швеції.

Про це пише The Guardian.

Після обробки понад 90% бюлетенів «Шведські демократи», Помірна партія, християнські демократи та ліберали здобувають 176 місць у парламенті проти 173 місць у лівоцентристів. Прем’єр-міністр і лідер соціал-демократів Магдалена Андерссон відмовилася визнавати поразку і закликала шведів «набратися терпіння» до встановлення остаточних результатів. Наразі не враховані голоси за кордоном та голоси, віддані поштою. Зважаючи, що різниця між двома блоками невелика, результати все ще можуть змінитися.

Головною особливістю виборів став успіх «Шведських демократів» — ультраправої партії, яка називає свою ідеологію націоналістичною і соціально-консервативною. Вона виступає за збереження справжніх шведських традицій і посилення моралі в суспільстві, традиційний сімейний лад та за проведення «відповідальної» імміграційної політики, суттєве скорочення кількості біженців, обмеження можливостей вʼїзду в Швецію родичів іммігрантів, що вже перебувають у країні.