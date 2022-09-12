ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці

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На півдні за минулу добу українські військові знищили склад боєприпасів армії рф у Каховці, ідеться у зведенні оперативного командування «Південь».

Авіація завдала трьох ударів, ракетно-артилерійські війська — виконали 270 завдань. Захисники України били по районах скупчення військової техніки, станції РЕБ та двох складах боєприпасів.

За оцінкою ОК, армія рф втратила 40 окупантів, чотири танки, чотири одиниці бронетехніки, три САУ «Мста-С», склад боєприпасів у Каховці.

«Ворог веде розвідку, бʼє по українських позиціях, намагається відновити втрачене положення та маневрує, імітуючи прибуття резервів. Успіхів на суші росія не мала — завдала 19 авіаударів уздовж лінії зіткнення», — додали в командуванні.

У Чорному морі стоять чотири російські надводні ракетоносії, які оснащені 36 ракетами типу «Калібр», а також 4 великі десантні кораблі.